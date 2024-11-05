ريال مدريد يتأخر على أرضه أمام ميلان في الشوط الأول

يتأخر فريق ريال مدريد الإسباني أمام ضيفه ميلان الإيطالي بهدفين مقابل هدف، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتقدم ميلان على ريال مدريد في الشوط الأول بنتيجة 2-1، على ملعبه ووسط جماهيره الغفيرة، التي رفعت لافتة تضامنًا مع ضحايا فالنسيا الذين لقوا مصرعهم بسبب إعصار دانا.

مباراة ريال مدريد ضد ميلان

باغت الروسونيري الملكي بهدف أول في الدقيقة 12 عن طريق مالك ثياو، بتمريرة من كريستيان بوليسيتش.

ونجح البرازيلي فينيسيوس جونيور في إدراك التعادل لأصحاب الأرض، من ركلة جزاء في الدقيقة 23.

وأحبط ألفارو موراتا عودة ريال مدريد في النتيجة، بهدف ثان لفريق ميلان في الدقيقة 39، ليسجل في مرمى فريقه القديم.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بينما يأتي ميلان في المركز الـ26 وفي رصيده 3 نقاط.