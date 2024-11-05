بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يتعادل سلبيًا مع باير ليفركوزن في الشوط الأول

فرض فريق باير ليفركوزن الألماني، التعادل السلبي على نظيره ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يشارك محمد صلاح مع ليفربول أمام باير ليفركوزن ضمن التشكيل الأساسي لفريقه، ولم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن.

شوط أول سلبي بين ليفربول وباير ليفركوزن بمشاركة محمد صلاح

وحاول لاعبو ليفربول مجاراة الضيوف، لكن تفاجئ رفاق صلاح باستحواذ متبادل من كتيبة المدرب تشابي ألونسو.

ويسعى محمد صلاح لهز شباك ليفركوزن؛ لمواصلة تألقه في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما قاد ليفربول لقلب الطاولة على برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في المباراة الماضية.

وشارك محمد صلاح في 15 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، وتمكن من تسجيل 9 أهداف وصناعة 7 آخرين، وذلك قبل مواجهة باير ليفركوزن

يحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن أستون فيلا المتصدر، بينما يأتي باير ليفركوزن في المرتبة السادسة بـ7 نقاط.