مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بطريق الفيوم

لقي أحد الأشخاص مصرعه بينما أصيب آخر في حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق الفيوم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصاب بطريق الفيوم بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة آخر، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.