القبض على متهم بقتل سائق وإصابة شقيقه في بولاق الدكرور

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة اليوم في إلقاء القبض على متهم بقتل سائق طعنا بسلاح أبيض ومحاولة ذبح شقيق المجني عليه، بسبب قضية طرد من الشقة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل ومتوفي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ

بالفحص تبين العثور علي جثة سائق به اثار طعنات نافذة وكذا العثور علي شقيقه مصابا بطعنة في الرقبة

بعمل التحريات تبين أن المجني عليه أقام قضية طرد ضد موظف بالعقار ملكه ونشبت بينهما مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن المجني عليه محدثا إصابته وكذا طعن شقيقه المصاب، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاجات اللازم.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات