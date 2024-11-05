البابا تواضروس يستقبل أسقفي الكنيسة القبطية بالسودان

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، الأنبا صرابامون أسقف إيبارشية عطبرة وأمدرمان وبور سودان، والأنبا إيليا أسقف إيبارشية الخرطوم وجنوب السودان.

اطمئن قداسته على أحوال أبناء الإيبارشيتين في ظل الظروف الحالية في السودان، وأعرب الضيفان عن تقديرهما الكبير لاهتمام قداسة البابا بأبنائه في السودان ومتابعته الدائمة لأحوالهم طوال الفترة الماضية.

وأكد قداسته على ضرورة الصلاة لأجل استقرار الأوضاع في السودان.

حضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والقمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.