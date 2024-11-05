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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يستقبل أسقفي الكنيسة القبطية بالسودان

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الثلاثاء، الأنبا صرابامون أسقف إيبارشية عطبرة وأمدرمان وبور سودان، والأنبا إيليا أسقف إيبارشية الخرطوم وجنوب السودان.

اطمئن قداسته على أحوال أبناء الإيبارشيتين في ظل الظروف الحالية في السودان، وأعرب الضيفان عن تقديرهما الكبير لاهتمام قداسة البابا بأبنائه في السودان ومتابعته الدائمة لأحوالهم طوال الفترة الماضية.

وأكد قداسته على ضرورة الصلاة لأجل استقرار الأوضاع في السودان.

حضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والقمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الأنبا صرابامون أسقف إيبارشية عطبرة وأمدرمان وبور سودان الأنبا إيليا أسقف إيبارشية الخرطوم وجنوب السودان السودان