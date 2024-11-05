أول تعليق من جالانت بعد إقالته من منصب وزير الدفاع الإسرائيلي

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي المقال، يوآف جالانت، عن تمسكه بمسؤولياته تجاه أمن إسرائيل، معتبرًا أن حماية الكيان ستظل دائمًا من أهم أولوياته ومسؤولياته، مؤكدًا أنه سيبقى ملتزمًا بهذا المسار رغم إقالته.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن مساء الثلاثاء، قراره بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت من منصبه، ليحل محله وزير الخارجية الحالي، يسرائيل كاتس. وفي هذا السياق، تم تكليف جدعون ساعر بمنصب وزير الخارجية ليملأ فراغ كاتس.

وأوضح نتنياهو، في تصريحاته بعد قرار الإقالة، أن أسباب اتخاذ هذه الخطوة تعود إلى تدهور الثقة بينه وبين جالانت. وأشار إلى أن هذا الخلاف تضمن تباينًا في وجهات النظر وتضاربًا في المواقف، سواء في التصريحات العلنية أو في إدارة عمليات الحكومة.