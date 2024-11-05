مكتب نتنياهو يكشف حقيقة عزمه إقالة رئيسي الشاباك والأركان

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو قوله إن التقارير حول نية رئيس الحكومة إقالة مسؤولين أمنيين كبار غير صحيحة وهدفها إثارة الانقسام.

وكانت تقارير أشارت إلى عزم نتنياهو إقالة رئيس الأركان ورئيس الشاباك.

فيما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس أن عودة المحتجزين هي أول مهامه.

وكتب على منصة "إكس": "أشكر رئيس الوزراء نتنياهو على الثقة التي أولاها لي بتعييني في منصب وزير الدفاع".

وأضاف: "إنني أقبل هذه المسؤولية بإحساس بالرسالة والخوف المقدس على أمن دولة إسرائيل ومواطنيها".

وتابع كاتس: "سنعمل معًا لدفع النظام الأمني نحو النصر على أعدائنا وتحقيق أهداف الحرب: عودة جميع المحتجزين باعتبارها المهمة القيمة الأهم،وتدمير حماس في غزة، وهزيمة حزب الله في لبنان، كبح العدوان الإيراني والعودة الآمنة لسكان الشمال والجنوب إلى منازلهم".