رونالدو يقود النصر لاكتساح العين بخماسية في دوري أبطال آسيا

قاد كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم البرتغالية، فريقه النصر السعودي لاكتساح العين الإماراتي بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

شارك رونالدو أساسيًا مع النصر أمام العين، ولعب حتى الدقيقة 79، بعد استبداله بزميله عبدالرحمن غريب.

وسجل كريستيانو رونالدو هدف النصر الثاني في شباك العين، ليصل إلى 908 أهداف في مسيرته الكروية مع منتخب البرتغال ومختلف الأندية.

أهداف مباراة النصر ضد العين

افتتح البرازيلي أندرسون تاليسكا التهديف في الدقيقة الخامسة من صناعة محمد سيماكان، ليضع العالمي في المقدمة مبكرًا.

وأحرز رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 31، بعد متابعة جيدة لتسديدة زميله ساديو ماني، التي ارتدت من حارس العين.

وجاء هدف النصر الثالث عن طريق النيران الصديقة، حيث سجل فابيو كاردوسو هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم رفاق رونالدو بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، قلص العين الفارق بهدف ذاتي، احتسب لحارس النصر، البرازيلي بينتو في الدقيقة 56.

وعزز ويسلي تيكسيرا تقدم العالمي بهدف رابع في الدقيقة 81، قبل أن يختتم تاليسكا الخماسية في الدقيقة 90+4.

وبتلك النتيجة، ارتقى النصر إلى المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 10 نقاط، بينما تجمد رصيد العين عند نقطة وحيدة في المركز الـ12 والأخير.