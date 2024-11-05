بالأسماء.. قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 466 لسنة 2024 بتشكيل المجلس القومي للمرأة لمدة أربع سنوات برئاسة المستشارة أمل محمود عطا عمار.



في سياق آخر أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال حفل افتتاح المنتدى الحضري العالمي إن مصر قامت بإنشاء جيل جديد من المدن يتبنى معايير الاستدامة والذكاء الرقمي على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ضمن 22 مدينة أخرى تم بناؤها بشكل متزامن في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تدشين مشروعات لتطوير العشوائيات، والمناطق غير المخططة وغير الآمنة، فضلا عن تحديث وسائل النقل والمواصلات

