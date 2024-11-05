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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أول تعليق من وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي
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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس أن عودة المحتجزين من غزة هي أول مهامه.

وكتب كاتس على منصة "إكس": "أشكر رئيس الوزراء نتنياهو على الثقة التي أولاها لي بتعييني في منصب وزير الدفاع".


وأضاف: "إنني أقبل هذه المسؤولية بإحساس بالرسالة والخوف المقدس على أمن دولة إسرائيل ومواطنيها".

 

وتابع كاتس: "سنعمل معًا لدفع النظام الأمني نحو النصر على أعدائنا وتحقيق أهداف الحرب: عودة جميع المحتجزين باعتبارها المهمة القيمة الأهم،وتدمير حماس في غزة، وهزيمة حزب الله في لبنان، كبح العدوان الإيراني والعودة الآمنة لسكان الشمال والجنوب إلى منازلهم".

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