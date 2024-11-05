إخماد حريق شقة سكنية في القاهرة الجديدة دون إصابات

شب حريق في شقة سكنية، بمنطقة القاهرة الجديدة، بمحافظة القاهرة مساء اليوم، وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحادث وتمت عملية السيطرة علي النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية.



وردت إشارة لغرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، من شرطة النجدة - مفادها نشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة القاهرة الجديدة.

انتقلت على الفـور قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، لموقع البلاغ، وتمت أعمال السيطرة على الحريق وإخماده .



وتستمع قوات الأمن لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.