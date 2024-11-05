اتحاد نقابات عمال مصر ومنطقة وعظ القاهرة يبحثان التعاون لتعزيز التوعية والتثقيف

استقبل عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم الثلاثاء الشيخ شريف أبو حطب، مدير عام منطقة وعظ القاهرة ورئيس لجان الفتوى والمصالحات ولم الشمل بوعظ الأزهر الشريف بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك في تنفيذ الندوات وإلقاء المحاضرات الدعوية التوعوية بشكل دوري.

في هذا السياق، أكد "أبو حطب" أن للعمل في الإسلام مكانة عالية ومنزلة رفيعة. يُنال الأجر والثواب من خلال العبادة والامتثال لأمر الله. يعتبر العمل نوعًا من أنواع الجهاد في سبيل الله، ويُشجع على النشاط والجد.

من جهته، أشار مدير عام منطقة وعظ الأزهر الشريف بالقاهرة إلى أن هدف العمل في الإسلام ليس مقتصرًا على كسب المال فقط. يسعى أيضًا لتحقيق الأمن الاجتماعي بين الناس، مما يؤدي إلى التوازن النفسي على مستوى الفرد والجماعة.

ونوه الشيخ محمد عصمت الكيلاني، عضو لجنة التحكيم ولم الشمل بمنطقة وعظ القاهرة، بأهمية السعي والعمل. وأن ينهض الإنسان للعمل، مستشعرًا شعار الجد والنشاط. وان العاقل لا يرضى لنفسه أن يكون كَلَّاً على غيره، ويعلم أن الرزق يأتي من السعي والجهد.

يهدف هذا التعاون إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها:

*رفع الوعي الديني لدى العمال وتعزيز قيم العمل والإنتاج.

*تهيئة بيئة عمل إيجابية قائمة على الاحترام المتبادل والقيم الأخلاقية.

*دعم التنمية البشرية من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة.

*المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

وأعرب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن ترحيبه بالتعاون مع الأزهر الشريف، ممثلاً في منطقة وعظ القاهرة .

وقال : يأتي هذا التعاون نتيجة لمكانة الأزهر الدينية العريقة في قلوب الجميع ومصداقيته.

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