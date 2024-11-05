12 نوفمبر.. نظر الاستئناف المقدم من مهتمي "خلية داعش العجوزة"

حددت محكمة استئناف القاهرة ، جلسة 12 نوفمبر الجاري كأولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من 6 متهمين بالقضية رقم 13052 لسنة 2022 والمعروفة اعلاميا بقضية خلية داعش العجوزة ، وذلك على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بأحكام الإعدام والمؤبد والمشدد للمتهمين، عما أسند إليهم من اتهام الانضمام لجماعة إرهابية، ومن المقرر نظر الاستئناف أمام الدائرة الأولى مستأنف بدر برئاسة المستشار حمادة الصاوى .

وكانت قد قضت الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، فى هذة القضية البالغ بها 43 متهم ، بالإعدام شنقا لـ9 متهمين، والمؤبد لـ3 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ 28 متهما، والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية .

كما أمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وحظر المتهمين المحكوم عليهم من الإقامة في المحافظات الحدودية لمدة 5 سنوات، وقررت المحكمة إشراكهم في دورات إعادة تأهيل وإدراج المتهمين والكيان التابعين له علي قوائم الإرهاب.

وكانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

كانت النيابة قد وجهت عدة تهم للمتهمين منها تولي وقيادة جماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، وتلقي تدريبات عسكرية، والترويج غير المباشر لارتكاب جرائم إرهابية، وإعطاء رشوة لموظف عام، واختلاس وتزوير أوراق رسمية.