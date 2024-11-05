المستشارة أمل عمار.. أول قاضية ترأس المجلس القومي للمرأة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بشأن تشكيل المجلس القومي للمرأة.

حمل القرار الجمهوري الجديد، رقم 466 لسنة 2024، ونص على تولي المستشارة أمل محمود عطا عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وأعضاءه الـ29 سيد/ة، على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لمدة 4 سنوات.

وتعد المستشارة أمل عمار أول قاضية تترأس المجلس القومي للمرأة، وهي رابع رئيسة للمجلس القومي للمرأة حيث إن إنشاء المجلس عام 2000 وكانت رئيسة المجلس " سوزان مبارك " 2000-2010،السفيرة "مرفت تلاوي "2012-2016، تسلمت الدكتورة "مايا مرسي" مهام عملها كرئيسة للمجلس القومي للمرأة في الأول من فبراير 2016، 2024.

حصلت المستشارة أمل محمود عطا عمار على ليسانس الحقوق عام ١٩٩٢ وحاصلة على ماجيستير قانون الأعمال الأعمال الدولية وتدرجت بالعديد من الوظائف منها عضو بهيئة النيابة الإدارية وعضو بالمكتب الفني لوزير العدل لقطاع فرض المنازعات والحماية القضائية للطفل وعينت ضمن اول ٣٠ قاضية على منصة القضاء المصري، وكانت عضوة المجلس القومي للمرأة ومقرر مناوب اللجنة التشريعية بالمجلس منذ الأول من فبراير 2016،ورئيسة استئناف بمحكمة استئناف قنا.

عينت قاضية بدرجة رئيسة محكمة من الفئة ب بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وتشغل حالياً منصب مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل.

انتخبت القاضية نائب رئيس المجلس الإستشاري للإتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد بالانتخابات الداخلية للمجلس عام ٢٠١٩ هذا وحصلت مصر علي هذا المنصب لأول مرة عام ٢٠١٨ عقب تصديق مصر علي إتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع و مكافحة الفساد عام ٢٠١٧ و قد انتخبت القاضية أمل عمار كأول مصرية تشغل هذا المنصب عام ٢٠١٩،كما أنها فازت كممثل لجمهورية مصر العربية بانتخابات عضوية المجلس الإستشاري للإتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد لمدة عامين من ٢٠٢٠ وحتى عام ٢٠٢٢ و ذلك بعد الانتخابات التي أجريت بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ممثلا عن إقليم الشمال.