إنجازات الاتحاد المصري للرماية.. 500 ميدالية وأرقام قياسية وإقبال كبير على اللعبة

وضع الاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني، بصمة واضحة على رياضة الرماية في مصر، خلال فترة عمل طويلة على مدار 12 عامًا، بدءًا من 2012 وحتى 2024.

وأصبح الاتحاد المصري للرماية في السنوات الماضية حاضرًا وبقوة على الساحة في مختلف الأوجه، سواء على مستوى استضافة وتنظيم البطولات العالمية والقارية والإقليمية، أو إعداد الأبطال للمشاركة في البطولات العالمية والدورات الأولمبية مع تحقيق نتائج مميزة، بخلاف توسيع قاعدة المشاركة على مستوى مصر.

وارتفع عدد ممارسي رياضة الرماية في مصر من 1800 إلى 2300 رامٍ ورامية، بينما تضاعف عدد الأندية في الجمعية العمومية للاتحاد المصري للرماية من 12 إلى 22 نادٍ في مختلف محافظات مصر من الإسكندرية إلى أسوان.

ومن أهم إنجازات اتحاد الرماية المصري، إعادة تأهيل البنية التحتية وافتتاح عدد من ميادين الرماية الجديدة، وعلى رأسها ميادين الرماية العالمية التي تم إنشائها بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستضافت أكبر البطولات العالمية والدولية.

ونجح أبطال الرماية المصرية في رفع راية مصر بمختلف بطولات العالم وكأس العالم، والتي وصلت إلى 28 بطولة، حيث حقق أبطالنا على مدار 10 أعوام ماضية، 7 ميداليات ذهبية و24 ميدالية فضية و38 ميدالية برونزية، وهي أرقام مميزة وفقا لتاريخ رياضة الرماية في مصر، بينما دانت سيطرة الفراعنة على بطولات أفريقيا فعلى مدار 14 بطولة أفريقية حقق الرماة المصريون أكثر من 395 ميدالية متنوعة.

وعلى مدار 10 سنوات أيضًا سيطر الاتحاد المصري للرماية على البطولات العربية، بينما استضاف 5 نسخ منها، محققا 76 ميدالية ذهبية و48 ميدالية فضية بخلاف 41 ميدالية برونزية.

وقدم الاتحاد المصري للرماية صورة مميزة عن مصر، من خلال نجاحه في استضافة 17 بطولة قارية ودولية في القاهرة وشرم الشيخ على مختلف ميادين الرماية، كما نظم 9 بطولات كبرى على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث فتحت مصر ذراعيها لأكثر من 10 آلاف رام من مختلف أنحاء العالم، ووصل عدد الدول المضيفة إلى 150 دولة مختلفة، مع نجاحه أيضا في استضافة الجمعية العمومية للاتحادات العربية والأفريقية والدولية.

ولم ينسى الاتحاد المصري للرماية دوره المهم والبارز في تأهيل الحكام والمدربين، فقام بتنظيم دورات من أجل صقل مهارات الحكام ورفع كفائتهم الفنية والعلمية حتى يكونوا سفراء لمصر فى كافة بلدان، حيث نظم أكثر من 16 دورة تدريبية للحكام بمختلف قطاعات الرماية.