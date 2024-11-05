تشابي ألونسو يعلن تشكيل باير ليفركوزن لمواجهة ليفربول

أعلن الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ليفربول الإنجليزي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق باير ليفركوزن، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره ليفربول بملعب أنفيلد، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويعول تشابي ألونسو على فلوريان فيرتز في قيادة هجوم بايرن ليفركوزن، بمعاونة النيجيري فيكتور بونيفاس.

ويأمل ألونسو تحقيق نتيجة إيجابية أمام الريدز، بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، آخرها التعادل أمام شتوتجارت سلبيًا في الدوري الألماني.

وقاد تشابي ألونسو، باير ليفركوزن لحصد لقب الدوري الألماني، حيث نجح في كسر هيمنة بايرن ميونخ على لقب البوندسليجا.

ويحتل باير ليفركوزن المركز السادس في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بينما يأتي ليفربول في الوصافة بـ9 نقاط بفارق الأهداف عن أستون فيلا المتصدر.

تشكيل باير ليفركوزن لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: هراديكي

خط الدفاع: تابسوبا - جوناثان تاه - هينكابي

خط الوسط: فريمبونج - بالاسيوس - جرانيت تشاكا - أليخاندور جريمالدو

وفي الهجوم: فلوريان فيرتز - فيكتور بونيفاس - أليكس جارسيا.