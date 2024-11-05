الانتخابات الأمريكية 2024.. حملة ترامب تراقب عن كثب.. هل يكون إعلان النصر الليلة؟

تجري حملة الرئيس السابق دونالد ترامب محادثات سرية حول كيفية تنظيم ليلة الانتخابات في منتجع مار إيه لاجو الواقع في بالم بيتش، فلوريدا.

وتشمل النقاشات تحديد ما إذا كان ترامب سيغادر المنتجع لإجراء تصريحات أمام وسائل الإعلام.

وأفادت مصادر مطلعة على هذه المحادثات لشبكة CNN أن الحملة تدرس جميع الاحتمالات.

وتدرك الحملة أن النتائج النهائية للانتخابات قد لا تُعلن في ذلك المساء. ومع ذلك، زادت ثقة فريق ترامب في إمكانية حصولهم على نتائج من بعض الولايات المهمة قبل انتهاء اليوم، مما قد يمنحهم فكرة أوضح حول سير الانتخابات.

بعد الإدلاء بصوته، تحدث ترامب للصحفيين مع زوجته السابقة ميلانيا في بالم بيتش، حيث تم استفساره عن إمكانية عدم إعلان فوزه في تلك الليلة.

وأشار ترامب إلى أنه قد سمع عن ولايات يعتبر أنه يتفوق فيها، لكنه توقع عدم ظهور النتائج النهائية لفترة طويلة.

مع بداية التصويت في جميع الولايات لاختيار الرئيس رقم 47، يُظهر عدد الناخبين المؤهلين في الولايات المتحدة وجود حوالي 240 مليون شخص، إلا أن حوالي 160 مليونًا منهم فقط مسجلون.

وتتيح حوالي نصف الولايات التسجيل في يوم الانتخابات، فيما يمكن لمواطني ولاية داكوتا الشمالية التصويت دون الحاجة إلى التسجيل المسبق.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الإحصاءات أن أكثر من 80 مليون شخص قد صوتوا بالفعل عن طريق البريد أو في مواقع الاقتراع المبكرة.