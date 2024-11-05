مانشستر سيتي بتشكيل هجومي أمام سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة سبورتنج لشبونة البرتغالي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره سبورتنج لشبونة بملعب خوسيه ألفالادي، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل مانشستر سيتي مباراة سبورتنج لشبونة بتشكيل هجومي، حيث دفع جوارديولا بالمهاجم النرويجي إيرلينج هالاند على رأس الهجوم.

يعاون هالاند في الخط الهجومي، الرباعي: سافينيو، فيل فودين، برناردو سيلفا، وماتيوس نونيز، في ظل جلوس البلجيكي جيريمي دوكو على دكة الاحتياط.

يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بينما يأتي سبورتنج لشبونة في المرتبة الثامنة بنفس عدد النقاط.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة سبورتنج لشبونة

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: ريكو لويس - مانويل أكانجي - سيمبسون بوسي - جوشكو جفارديول

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - برناردو سيلفا - فيل فودين

وفي الهجوم: سافينيو - إيرلينج هالاند - ماتيوس نونيز.