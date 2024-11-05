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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

عمل جنوني.. أول تعليق من زعيم المعارضة الإسرائيلية على إقالة جالانت

لابيد
لابيد
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قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في تغريدة على منصة إكس إن قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو باستبدال وزير الدفاع يوآف جالانت في خضم الحرب "هو عمل جنون".

ودعا لابيد الإسرائيليين إلى الاحتجاج على التغيير الوزاري الرفيع المستوى، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

وتابع "أن نتنياهو يبيع أمن إسرائيل ومقاتلي جيش الاحتلال الإسرائيلي من أجل بقائه السياسي المخزي"، مضيفا أن "الحكومة اليمينية المتطرفة تفضل المتهربين من التجنيد على أولئك الذين يخدمون". 

ودعا زعيم المعارضة الإسرائيلية أنصار حزبه وجميع الوطنيين الصهاينة إلى النزول إلى الشوارع الليلة احتجاجا.

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