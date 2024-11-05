الانتخابات الأمريكية 2024.. FBI: روسيا مسؤولة عن التهديدات ضد مراكز الاقتراع

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، اليوم الثلاثاء، وجود تهديدات كاذبة لمواقع الاقتراع في عدة ولايات.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن هذه التهديدات يبدو أن مصدرها روسيا.

وأفادت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأنه من المتوقع أن يشارك نحو 150 مليون مواطن في الانتخاباتالرئاسية الأمريكية لعام 2024.

وقد افتتحت مراكز الاقتراع حيث سيتوجه ملايين الناخبين الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس السابع والأربعينللولايات المتحدة بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب.

وكانت عملية التصويت المبكر قد انطلقت في العديد من الولايات قبل أسابيع، مما أتاح للناخبين التصويت شخصيًا في مراكزمخصصة أو عبر البريد. وتشير التقارير إلى أن أكثر من 80 مليون ناخب قد أدلوا بأصواتهم بالفعل في هذه الانتخابات المبكرة.

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام الأمريكية، استنادًا إلى إحصاءات من مسؤولي الانتخابات ومراكز الأبحاث، فإن أكثر من 75 مليون ناخب قد حسموا خيارهم بالفعل. ويبلغ إجمالي الناخبين المؤهلين للتصويت حوالي 240 مليون شخص.