موراتا يقود هجوم ميلان أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أعلن البرتغالي باولو فونسيكا، المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق ميلان، اليوم الثلاثاء، ضيفًا على نظيره ريال مدريد بملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الإسباني ألفارو موراتا هجوم ميلان أمام ريال مدريد، رفقة البرتغالي رافائيل لياو والأمريكي كريستيان بوليسيتش.

ويجلس الإنجليزي تامي أبراهام على مقاعد بدلاء الروسونيري بجانب النيجيري صامويل تشوكويزي والسويسري نوا أوكافور.

ويحتل ميلان المركز الـ26 في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثالث عشر وفي رصيده 6 نقاط.

تشكيل ميلان لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: إميرسون رويال - مالك ثياو - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: يونس موسى - يوسف فوفانا - تيجاني ريندرز

وفي الهجوم: كريستيان بوليسيتش - ألفارو موراتا - رافائيل لياو.