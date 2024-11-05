شركة مياه الشرب بالفيوم : تجديد اعتماد شهادة الأيزو ١٧٠٢٥ لمعمل المعايرة

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، تجديد إعتماد شهادة الأيزو ١٧٠٢٥ لمعمل المعايرة بالإدارة العامة للجودة وشئون البيئة كمعمل مستقل لمعايرة أجهزة قياس الأس الهيدروجينى والتوصيلية بجانب أجهزة الحراريات والحجوم والموازين لمدة أربعة أعوام حتى ١٢ سبتمبر ٢٠٢٨، وذلك لإجراء المعايرات لأجهزة معامل مياه الشرب والصرف الصحي بالشركة وإجراء المعايرات للجهات الخارجية من مصانع وشركات خاصة وشركات تابعة للشركة القابضة .

وقال النجار : تم ذلك بسواعد العاملين بمعمل المعايرة بقطاع المعامل بالشركة وبدون الاستعانة باستشارى .

في السياق أعرب المجلس الوطني للاعتماد"ايچاك"عن بالغ تقديره للمجهودات المخلصة، متمنياً دوام الرقي والازدهار والتواصل المثمر والبناء بين الشركة والمجلس الوطني للاعتماد ، مهنئين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم على النجاحات والانجازات المتواصلة لقطاع المعامل .

وقالت الدكتورة منى حسن، مدير عام الإدارة العامة للجودة وشئون البيئة ومدير معمل المعايرة أن تلك النجاحات والانجازات التي يشهدها قطاع المعامل بفضل الله والدعم المتواصل من المهندس محمد عبد الجليل النجار، للقطاع وتوجيهات الدكتورة وفاء يعقوب ، رئيس قطاع المعامل ومجهودات فريق العمل بمعمل المعايرة واهتمام الشركة بتوفير بيئة عمل مناسبة من خلال تزويد القطاع بأحدث الأجهزة والتدريب العملي والنظري لتنمية الجوانب العلمية والمهنية لكافة العاملين بالقطاع .

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