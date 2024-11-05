محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام باير ليفركوزن

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة باير ليفركوزن الألماني.

يستضيف فريق ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح، اليوم الثلاثاء، نظيره باير ليفركوزن على ملعب أنفيلد، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام باير ليفركوزن، حيث يتواجد على رأس هجوم الريدز رفقة الهولندي كودي جاكبو والكولومبي لويس دياز.

ويسعى صلاح لهز شباك ليفركوزن؛ لمواصلة تألقه في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما قاد ليفربول لقلب الطاولة على برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في المباراة الماضية.

وشارك محمد صلاح في 15 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، وتمكن من تسجيل 9 أهداف وصناعة 7 آخرين.

يحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن أستون فيلا المتصدر، بينما يأتي باير ليفركوزن في المرتبة السادسة بـ7 نقاط.

تشكيل ليفربول لمواجهة باير ليفركوزن

حراسة المرمى: كيليهير

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - كوستاس تسيميكاس

خط الوسط: ريان جرافينبيرش - أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز

وفي الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - لويس دياز.