إعلام إسرائيلي: دعوات للتظاهر عقب إقالة جالانت

أفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بوجود دعوات للتظاهر عقب إقالة وزير الدفاع جالانت.





أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرارا بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت وتعيين يسرائيل كاتس الذي كان يحمل حقيبة الخارجية بديلا عنه.





وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام العبرية، قرر نتنياهو تعيين جدعون ساعر وزيرا للخارجية بدلا من يسرائيل كاتس.

يسرائيل كاتس سياسي إسرائيلي وعضو في الكنيست عن حزب الليكود، وُلد في 21 سبتمبر 1955 في عسقلان .

خدم في الجيش الإسرائيلي ضمن لواء المظليين، شارك في حرب أكتوبر 1973. حصل على درجة البكالوريوس فيالعلاقات الدولية من الجامعة العبرية في القدس.



