لإدارتها دون ترخيص.. محافظة الجيزة تغلق كيانات تمارس أنشطة للتعليم السوداني واليمني

نفذت محافظة الجيزة قرارات غلق وتشميع لعدد من الكيانات التي تمارس أشطة للتعليم السوداني واليمني بحي بولاق الدكرور وذلك لإدارتها دون ترخيص من الجهات المعنية ولتحويل الوحدات السكنية لأنشطة تعليمية بالمخالفة يتردد عليها يوميًا أعداد كبيرة دون مراعاة شروط السلامة العامة وإحداث إزعاج للمواطنين على مدار اليوم .

وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود الحملات التي نفذها حي بولاق الدكرور وبالتعاون مع شرطة المرافق اسفرت عن غلق وتشميع مدرسة المشارق بشارع الملكة ومدرسة النخبة اليمنية ومدارس الايقان والنيل وذلك بحي بولاق الدكرور.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بعدم السماح بوجود أي كيانات غير حاصلة على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات المعنية بمزاولة مهنة التعليم والتدريس للطلاب واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين .