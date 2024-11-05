نسرين البغدادي تعلن تجديد ثقة رئاسة الجمهورية في عضويتها بالمجلس القومي للمرأة

أعلنت الدكتورة نسرين البغدادي، مقررة لجنة التدريب عضو المجلس القومي للمرأة، تجديد ثقة رئاسة الجمهورية لعضوية المجلس القومي للمرأة في تشكيل المجلس الجديد.

يذكر أن نسرين البغدادي أستاذ علم الاجتماع٬ تخصص سسيولوجيا المسرح، تم تعيينها عضوة في المجلس القومي للمرأة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير ٢٠١٦.

قامت بإجراء العديد من بحوث المسرح وجمهوره بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والتي تُعد من البحوث الرائدة في هذا المجال.

تولت إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في الفترة من ٢٠١٢ – ٢٠١٧.

استطاع المركز خلال هذه الفترة الحصول على جائزة “Global Knowledge Exchange” و هي جائزة التمييز العالمية الأمريكية، باعتباره مؤسسة تعمل علي نشر المعرفة على المستوي المحلي والإقليمي.

أشرفت على مشروع المسح الاجتماعي الشامل بمرحلتيه الثانية (١٩٨٠-٢٠١٠) والثالثة (٢٠١٠- ٢٠١٥)، ويُعد المسح من المشروعات البحثية الكبرى التي تُعتبر بمثابة الخريطة الاجتماعية التي تعمل حفظ ذاكرة مصر في أربعة عشر مجالاً.

مثلت مصر تمثيلاً رفيع المستوى في المنظمة الأفرواسيوية للتنمية الريفية (الاردو) من عام ٢٠٠٩ وحتي ٢٠١١.