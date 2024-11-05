الانتخابات الأمريكية 2024.. إقبال كبير من العائلات العربية في ميشيجان على التصويت

قال ياسر نورالدين مراسل قناة القاهرة الإخبارية من ولاية ميشيجان، إن في ولاية ميشيجان إقبالا كبير وفهما سياسيا وانتخابيا لسكان هذه الولاية، التي لها أهمية كبيرة لا سيما وأن لها 15 صوتا في المجمع الانتخابي، مشيراً إلى أن الشيء اللافت في هذه الولاية خاصة مدينة ديربورن هو أنها يقطنها آلاف من العرب.

وأضاف “نورالدين” خلال رسالة على الهواء، إنه في مدينة ديربون تشتت الأصوات بين دونالد ترامب المرشح الجمهوري، و كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية، وجيل ستاين مرشحة حزب الخضر.

وأوضح مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن الإقبال أكثر من جيد بعد الساعات الأولى من الصباح، مشيراً إلى أن الكبار في السن والعائلات في الولاية يدلون بأصواتهم، بما في ذلك العائلات العربية.

ولفت إلى أنه كان هناك استطلاع للرأي من شبكة يو إس أي توداي بدأ الجمعة الماضية وانتهى الأحد الماضي على 1224 ناخبا أمريكيا، أظهر فوز هاريس بـ 50 نقطة مقابل 48 نقطة لترامب، وأن التقدير للجالية العربية ظهر من خلال وجود ورقة اقتراع باللغة العربية.