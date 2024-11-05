تعرف على قرارات اللجنة الدائمة للمجمع المقدس

اجتمعت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني،اليوم وحضر الاجتماع الأنبا بنيامين أسقف المنوفية، والأنبا تادرس أسقف بورسعيد، والأنبا بولا أسقف طنطا، والأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة، والأنبا أبرآم أسقف الفيوم، والأنبا باخوم أسقف سوهاج ، والأنبا توماس أسقف القوصية، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا مكسيموس أسقف بنها، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط ، والأنبا برنابا أسقف روما، والأنبا غبريال أسقف بني سويف، والأنبا دانيال رئيس دير الأنبا بولا، والأنبا مقار أسقف الشرقية والأنبا يوليوس أسقف مصر القديمة، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط.

فيما اعتذر نيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة لنياحة أحد الآباء كهنة ايبارشيته.

كما حضر الاجتماع أصحاب النيافة الأنبا سيرابيون أسقف لوس أنچلوس، والأنبا يوسف أسقف جنوبي أمريكا، والأنبا جابرييل أسقف النمساعبر شبكة الإنترنت عن طريق تطبيق zoom

ناقشت اللجنة العديد من الموضوعات الرعوية، كالتالي:

أولاً: بخصوص التداعيات الأخيرة للسيمنار الذي كان مقررًا عقده في شهر نوفمبر الجاري، شرح بعض الآباء وجهة نظرهم، وتلقوا إيضاحات عن بعض ملابسات الموضوع، مما حدا ببعضهم إلى تقديم اعتذار عن بعض التصريحات التي صدرت عنهم بحسن نية، وعليه:

١- يستنكر أعضاء اللجنة تصرف من قام بتسريب أو نشر قائمة أسماء بعض من الآباء المطارنة والأساقفة والإدعاء بأنهم يصنعون تكتلاً معارضًا داخل الكنيسة، الأمر الذي لا يمت للحقيقة بصلة، وتؤكد اللجنة أن أمور المجمع المقدس تناقش داخله فقط بكل شفافية وإخلاص.

٢- تؤكد اللجنة على وحدانية الكنيسة بجميع آبائها، أعضاء المجمع المقدس حول وتحت قيادة قداسة البابا تواضروس الثاني.

٣- نطلب من الجميع عدم الالتفات إلى ما تم نشره خلال الفترة الماضية، على وسائل التواصل الاجتماعي والذي استهدف إثارة المتابعين، وتشويه الكنيسة وآبائها الأمناء.

ثانيًا: قرر المجتمعون ما يلي:

١- تشكيل لجنة مجمعية لمناقشة ودراسة أي تعاليم غريبة عن الإيمان الأرثوذكسي تصدر عن أي شخص يعلم داخل الكنيسة، مع التأكيد على أنه ليس من حق أي أحد اتهام أي شخص في الكنيسة دون تحقيق وصدور قرار من المجمع المقدس حياله.

٢- تشكيل لجنة مجمعية للتحقيق مع بعض أصحاب صفحات التواصل الاجتماعي التي دأبت على الهجوم على الكنيسة وآبائها باستمرار، واستخدام أساليب الإثارة والإشاعات والتضليل، في تناول أمور الكنيسة، في محاولة للإيحاء أن آباء الكنيسة يفرطون في إيمانها.



ثالثًا: بعد مناقشة بعض الأمور الرعوية والكنسية:

١- أشادت اللجنة بجهود الكنيسة بقيادة قداسة البابا واستضافتها لقاء الكنائس الأرثوذكسية بالعالم، الذي جرى الشهر الماضي في مصر.

٢- تم الاتفاق على استمرار الصلاة لأجل وحدة كنيسة التوحيد الإثيوبية الأرثوذكسية، ولأجل اختيار بطريرك جديد لكنيسة إريتريا.

٣- أشاد أعضاء اللجنة بتطور العلاقات مع الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، وفي هذا السياق سيتم عقد حوار بين الكنيستين يومي ١٤ و ١٥ نوفمبر الجاري في مصر.

في ختام الاجتماع تم الاتفاق على إقامة القداس الاحتفالي بالعيد الثاني عشر لتجليس قداسة البابا يوم الاثنين ١٨ نوفمبر الحالي في مركز لوجوس البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وانتهى الاجتماع كما بدأ بالصلاة والتقط الصور التذكارية.