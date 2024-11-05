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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

هشام عطوة: "مسرح مصر" أصبح جاهزًا للعمل وافتتاحه قريبا

الفنان هشام عطوة
الفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح
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تفقد المخرج هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح اليوم الثلاثاء، في أولي زياراته الميدانية للمواقع الجديدة التابعة لبيت المسرح "مسرح مصر" أحدث دور العرض المقرر افتتاحها فور الانتهاء من كامل أعمال المشروع وفقا لتوجيهات وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، فيما يتعلق بمتابعة المشروع للعمل علي سرعة تشغيله . 

يذكر أن مسرح مصر بشارع عماد الدين بوسط القاهرة، يعد من أحدث دور العرض التي تتبع البيت الفني للمسرح، وخلال الزيارة قام عطوة بالتوجيه لسرعة الانتهاء من المشروع كاملا للتمكن من افتتاحه واستقبال العروض المسرحية الجديدة وفقا لخطة عمل ذات طبيعة خاصة تتناسب والمسرح المجهز بأحدث التقنيات الفنية  ، لافتا إلي تميز موقعه الجغرافي.

وأكد المخرج هشام عطوة، الذي تولي رئاسة البيت الفني للمسرح قبل أيام، أهمية العمل مستقبلا علي إضافة المزيد من دور العرض المسرحي الجديدة للخدمة تنفيذا لسياسات وزارة الثقافة الهادفة إلي انتشار الخدمة الثقافية.

 

 

 

هشام عطوة البيت الفنى للمسرح مسرح مصر وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو