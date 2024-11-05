وكيل تعليم الفيوم يشهد ورشة عمل إعداد قادة مجالس اتحاد الطلاب

شهد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، ورشة عمل إعداد قادة طلاب مجالس اتحاد طلاب مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بحضور الأستاذة ريحاب عريق، وكيل المديرية، والأستاذ عيسي عثمان، نقيب المعلمين بالفيوم ، والدكتور أحمد حسني ،عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، والأستاذ هشام مصطفي ابوعوف ، مدير عام الشئون التنفيذية .

تم تنظيم ورشة عمل الطلاب، تحت إشراف الأستاذ عبدالنبي مصطفي، موجة عام التربية الاجتماعية بالمديرية، والأستاذة أميرة محمد حسين، مسئول الأتحادات الطلابية بالمديرية .

كما حضر ورشة العمل، أعضاء مجالس اتحاد طلاب المديرية، وأمناء مدارس التعليم الثانوي بجميع الإدارات التعليمة .

وفي كلمته، قام وكيل الوزارة بتحفيز وتشجيع الطلاب، وبث روح الأمل والثقة في قدرة طلابنا علي قيادة المستقبل ، حيث ناقش دكتور قبيصي، الطلاب حول خططهم المستقبلية، وتم عقد مجموعة من ورش العمل عن إدارة الوقت والقيادة والعمل الجماعي، كما تم عرض طريقة الانتخابات الإلكترونية الجديدة للطلاب تمهيدًا لعقد الانتخابات النهائية على مستوى المديرية غداً الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2024م .

وفي نهاية اللقاء تقدم وكيل الوزارة، برسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على ورشة العمل، بإدارة الشئون التنفيذية، والتربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

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