تطوير مصر راعياً رسمياً للدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي

أعلنت شركة تطوير مصر، أحد أبرز الشركات الرائدة فى مجال التطوير العقارى ، عن توقيع اتفاقية رعاية للمنتدى الحضري العالمي، في دورته الثانية عشرة «WUF12»، والذي يعقد في القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك كراعً رسمياً للمنتدى الذي يعد أهم فعالية عالمية ضمن أجندة الأمم المتحدة، حول التحضر والتنمية العمرانية المستدامة الشاملة للجميع، ويقام في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة».

تعكس إقامة هذا الحدث الدولي في القاهرة، الدور الريادي والإستراتيجي لمصر على المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والتحضّر والسلام والتطور الاستثنائي الذي تقوم به الدولة المصرية في النهوض بملف التنمية الحضرية والعمرانية المتكاملة كونها من أوائل الدول التي تبنت الأجندة الحضرية الجديدة، وتمثلَ ذلك في العديد من المشروعات القومية والعمرانية الضخمة من مدن الجيل الرابع ومشروعات تحسين جودة الحياة للمواطن، إضافة إلى التطور الاستثنائي فى المرافق والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الحيوية على مستوى الجمهورية، والتي انعكست إيجابيًا على حياة المواطنين وعززت من تصنيف مصر في المؤشرات الدولية.

يشهد الحدث الذي ينظمه برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية، تفاعلاً دوليًا واسع النطاق من حيث تسجيل طلبات الحضور لفعاليات المنتدى وأيضًا على مستوى مشاركة القادة والمسؤولين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، إذ يشهد المنتدى حضور 20 ألف مشارك بينهم نحو 14 ألفاً من 179 دولة على مستوى العالم، كما تم تأكيد حضور أكثر من 59 وزيرًا من مُختلف الدول حتى الآن.

تحرص شركة تطوير مصر على المشاركة في هذا الحدث، كونها من أبرز الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري. انطلقت الشركة في السوق المحلية منذ أكثر من 10 سنوات، حققت خلالها نجاحات قوية وملموسة، ووضعت بصمة متميزة في آليات التطوير، بدءًا من اختيار المواقع الإنشائية لمشروعاتها إلى اعتماد تصميمات عالمية تلبي احتياجات العملاء وتراعي التطورات المستقبلية. كما تتبنى الشركة استراتيجية طموحة للحفاظ على البيئة والالتزام بمعايير الاستدامة، وتعاونت مع العديد من الكيانات العالمية لتبادل الخبرات، مما ينعكس إيجابًا على جودة مشروعاتها وتميزها.

على مدار السنوات الماضية، حرصت شركة تطوير مصر على المشاركة في كبرى المنتديات والمؤتمرات الدولية، أبرزها آخر نسختين من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP 27 و28)، وذلك تماشيًا مع استراتيجيتها في إنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة وذكية وسعيدة. كما انضم الرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور أحمد شلبي، إلى مجلس إدارة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في الشبكة المصرية، تقديرًا لجهوده في مجال التنمية العمرانية المستدامة.

تلقى الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، دعوة للمشاركة في عدة جلسات نقاشية في المنتدى الحضري العالمي. ومنها جلسة سيلقي كلمة افتتاحية ممثلًا عن القطاع الخاص المصري في مائدة مستديرة تناقش أهمية الشراكة بين شركات القطاع الخاص والمؤسسات لتحقيق النمو المستدام في مجال التنمية الحضرية، بمشاركة العديد من منظمات الأعمال والمؤسسات الدولية والمحلية.

في جلسة اخري، يتحدث الدكتور شلبي في نقاش تنظمه الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) بالتعاون مع برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN Habitat) حول موضوع "استكشاف القرب لمستقبل التنمية الحضرية والإقليمية". خلال هذه الجلسة، يستعرض الدكتور شلبي مشروع "بلومفيلدز" كمجتمع عمراني متكامل، موضحًا كيف ساهم مبدأ القرب في تحقيق حوكمة أكثر شمولاً. يركز التخطيط الحضري لهذا المشروع على احتياجات السكان، حيث يقع "بلومفيلدز" في مدينة المستقبل بالقاهرة الجديدة، ويتميز بتصميم يوفر جميع الخدمات الضرورية، بما في ذلك الخدمية والتعليمية والترفيهية، بالقرب من الوحدات السكنية. يهدف هذا التصميم إلى تقليل استخدام السيارات والحفاظ على البيئة، مع تخصيص مساحة واسعة للمناطق الخضراء.

تتوقع تقارير دولية نجاح الدورة الجديدة للمنتدى الحضري العالمي في مصر، حيث سيجمع بين جهود الأطراف المشاركة ويزيد الوعي حول التحضر المستدام من خلال المناقشات وتبادل الدروس المستفادة ومشاركة أفضل الممارسات والسياسات. يهدف المنتدى إلى جعل المدن أكثر استدامة وشمولاً، والتعريف بالفرص المتاحة لعقد اجتماعي متجدد يحقق توازنًا بين حقوق السكن والعدالة الاجتماعية. كما يؤكد على أهمية التكيف المحلي والتخفيف والمرونة لضمان ازدهار المناطق الحضرية التي تواجه ظروفًا مناخية غير مسبوقة.

يضم المنتدى أكثر من 156 متحدثًا و554 فعالية يقودها شركاء، بالإضافة إلى معرض حضري يُعتبر واحدًا من أبرز الفعاليات، مع مشاركة 170 عارضًا، حيث سيعرض أحدث الابتكارات في مجالات الإسكان والنقل والطاقة وإدارة النفايات والمساحات العامة وغيرها.

تأسس المنتدى الحضري العالمي عام 2001 من قبل الأمم المتحدة، وهو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام، المصمم لدراسة آثار التحضر السريع على المدن والمجتمعات والاقتصادات وتغير المناخ. ومنذ إنشائه، استضافت مدن مختلفة حول العالم المنتدى، حيث عُقدت الدورة الأولى في نيروبي، عاصمة كينيا، عام 2002.