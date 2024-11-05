يسرائيل كاتس .. وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد صاحب مواقف متشددة

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرارا بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت وتعيين يسرائيل كاتس الذي كان يحمل حقيبة الخارجية بديلا عنه.

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام العبرية، قرر نتنياهو تعيين جدعون ساعر وزيرا للخارجية بدلا من يسرائيل كاتس.

يسرائيل كاتس سياسي إسرائيلي وعضو في الكنيست عن حزب الليكود، وُلد في 21 سبتمبر 1955 في عسقلان .

خدم في الجيش الإسرائيلي ضمن لواء المظليين، حيث شارك في حرب أكتوبر 1973. حصل على درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة العبرية في القدس.

بدأ كاتس مسيرته السياسية في حزب الليكود، وتولى عدة مناصب وزارية، منها:

وزير الزراعة 2003-2006

وزير النقل 2009-2019

وزير الاستخبارات 2015-2020

وزير الخارجية 2019-2020

وزير المالية 2020-2021

وزير الطاقة 2022-2024

في 5 نوفمبر 2024، عيّنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزيرًا للدفاع، خلفًا ليوآف غالانت.

يُعرف كاتس بمواقفه المتشددة تجاه القضايا الأمنية والسياسية، حيث دعا إلى تفكيك حركة حماس وإيجاد بديل لها.

يُعتبر كاتس من الشخصيات البارزة في حزب الليكود، ولعب دورًا في صياغة السياسات الحكومية في مجالات النقل والأمن والاستخبارات.

كاتس من الداعمين الرئيسيين لخطة زيادة عدد المستوطنين في مرتفعات الجولان بشكل كبير، وقدّم هذه الخطة للكنيست في يناير 2004.

في مارس من نفس العام، أعلن كاتس عن عزمه الاستقالة من الحكومة احتجاجًا على خطة رئيس الوزراء آرييل شارون للانسحاب الأحادي من قطاع غزة.

كما لعب كاتس دورًا فعالًا في الضغط، بالتعاون مع المنظمة الصهيونية العالمية، لتخصيص 32 مليار دولار لتقديم الحوافز والدعم للمستوطنات في الضفة الغربية.

عندما شغل منصب وزير النقل في حكومة نتنياهو عام 2009، قرر كاتس تعديل لافتات الطرق بحيث تظهر جميع الأسماء بالعبرية، مع ترجمة الأسماء العربية والإنجليزية بشكل مباشر، بدلًا من استخدام الأسماء العربية الأصلية.