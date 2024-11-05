تشكيل ريال مدريد ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ميلان الإيطالي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، نظيره ميلان على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الفرنسي كيليان مبابي تشكيل ريال مدريد أمام ميلان، رفقة البرازيلي فينيسيوس جونيور، على أن يجلس رودريجو جوس على مقاعد البدلاء.

ويتواجد الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام أساسيًا مع الملكي أمام الروسونيري، بجانب المخضرم الكرواتي لوكا مودريتش.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بينما يأتي ميلان في المركز الـ26 وفي رصيده 3 نقاط.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة ميلان في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، جود بيلينجهام

وفي الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.