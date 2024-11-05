محافظ القليوبية يحيل نائب رئيس مدينة الخصوص والإدارة الهندسية والإشغالات إلى التحقيق

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم، جولة مفاجئة بمدينة الخصوص لمتابع أعمال النظافة والاشغالات بشوارع المدينة.

ومن جانبه قرر المحافظ، تحويل نائب رئيس مدينة الخصوص والإدارة الهندسية وإدارة الاشغالات للتحقيق لتقصيرهم في العمل، ويكلف شريف سالم مدير إدارة الأمن بالديوان العام بالإشراف على المدينة لحين تعيين رئيس مدينة جديد.

ووجه محافظ القليوبية، بإزالة تراكمات القمامة أولا بأول، ونقلها إلي المدفن الصحي، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للشوارع، وتسيير الحركة المرورية والعمل علي إرضاء المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم.