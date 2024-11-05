أزمة ثقة.. نتنياهو يقيل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن مساء الثلاثاء أن رئيس الوزراء أقال وزير الدفاع يوآف جالانت.

وذكر البيان أنه تم العرض على إسرائيل كاتس ليحل محله، فيما أصبح جدعون ساعر وزيرا جديدا للخارجية.

وقال نتنياهو في بيانه: "إن واجبي الأسمى كرئيس وزراء لإسرائيل هو حماية أمن إسرائيل وقيادتنا إلى نصر حاسم".

وأضاف البيان "خلال فترة الحرب، أصبحت الثقة الكاملة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع أمرا ضروريا أكثر من أي وقت مضى. ومن المؤسف أنه في حين كانت لدينا هذه الثقة في البداية وأنجزنا الكثير في الأشهر الأولى من الحملة، فقد تآكلت هذه الثقة بيني وبين وزير الدفاع خلال الأشهر الأخيرة".

وأضاف نتنياهو أن "خلافات خطيرة نشأت بيني وبين جالانت فيما يتعلق بإدارة الحرب، وكانت هذه الخلافات مصحوبة بتصريحات وأفعال تناقض قرارات الحكومة والكابينت. لقد بذلت جهودا متكررة لسد هذه الفجوات، لكنها اتسعت فقط. حتى أن هذه القضايا وصلت إلى الجمهور بشكل غير مقبول، والأسوأ من ذلك أنها أصبحت معروفة لأعدائنا، الذين استمتعوا بها ووجدوا فيها فائدة".

وقال نتنياهو عن اختياره لوزير الدفاع: "لقد أثبت كاتس قدرته وتفانيه في خدمة الأمن القومي، بصفته وزيرا للخارجية ووزيرا للمالية ووزيرا للاستخبارات لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى كونه عضوا لفترة طويلة في مجلس الوزراء الأمني".

وأضاف أن "ماتيس يجلب معه مزيجا مثيرا للإعجاب من الخبرة والمهارة العملية، وهو معروف باسم "الجرافة" مع القوة الهادئة والتصميم المسؤول - وهي كلها صفات أساسية في قيادة الحملة".

وأشار نتنياهو إلى أن "الخبرة الطويلة التي يتمتع بها ساعر كعضو في الحكومة والمجلس الوزاري تمنحه رؤى قيمة في كل من القضايا السياسية والأمنية، وسوف يضيف قوة كبيرة لقيادتنا".