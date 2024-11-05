فيديو.. أحمد بتشان يطرح كليب أغنية "من غير زعل"

طرح الفنان أحمد بتشان أغنية"من غير زعل"، على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج شادى قاسم عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية “من غير زعل” من كلمات الشاعر الغنائي أحمد جابر، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وماستر نادر حمدى، وإشراف ياسر خليل، وتم تصويرها فى اليونان.

طرح أحمد بتشان من ألبومه الجديد مؤخرا أغنية "قتال"وتعاون فيها مع حسام سعيد، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع ومكساج وسام عبدالمنعم، وإشراف ياسر خليل، وماستر نادر حمدى، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج الروماني “Bogdan Daragiu”.

يضم ألبوم أحمد بتشان 8 أغنيات وتم طرح الأغنية الأولى منه بعنوان "مش سوا"، كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد صلاح حسنى، وتوزيع فهد، وإشراف عام ياسر خليل، وإنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاي واي".

وطرح أحمد بتشان خلال الفترة الماضية، عددا من الأغنيات منها "بعد فراقك" كلمات محمد عاطف وألحان مدين، وتوزيع نادر حمدى، و"زي القمر" من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع ومكساج وماستر أحمد حسام وإلهامي دهيمة.

https://youtu.be/9xiEtXI1QLs?si=waVGH-cuYpwHH1xc