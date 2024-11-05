غياب ثلاثي الدفاع.. قائمة برشلونة لمواجهة النجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا

أعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة النجم الأحمر الصربي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق برشلونة، غدًا الأربعاء، ضيفًا على نظيره النجم الأحمر بملعب راجكو ميتيتش، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويزين الشاب لامين يامال قائمة برشلونة لمواجهة النجم الأحمر، رفقة الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي والمتألق في الفترة الأخيرة، البرازيلي رافينيا.

شهدت القائمة تواجد الثنائي داني أولمو وفرينكي دي يونج، عقب تماثلهما للشفاء من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرًا.

ويستمر غياب المدافعين إريك جارسيا ورونالد أراوخو عن مباراة برشلونة والنجم الأحمر بسبب الإصابة، وذلك بجانب أندرياس كريستنسن.

يحتل برشلونة المركز العاشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بينما يأتي النجم الأحمر الصربي في المركز الـ34 بلا نقاط.

قائمة برشلونة لمواجهة النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إيناكي بينيا – فويتشيك تشيزني – أشترالاجا.

خط الدفاع: باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي – إينيجو مارتينيز – جول كوندي – هيكتور فورت – جيرارد مارتن – سيرجي دومينيجيز.

خط الوسط: بابلو جافي – بيدري جونزاليس – بابلو توري – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج – داني أولمو.

وفي الهجوم: لامين يامال – روبرت ليفاندوفسكي – أنسو فاتي – رافينيا – باو فيكتور.