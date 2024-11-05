اجتماعات دورية مع مديري مدارس الفيوم لتحقيق انضباط وانتظام العملية التعليمية

عقد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماعا مع مديري المدارس الابتدائية بإدارات (إطسا ويوسف الصديق التعليمية)، بحضور ريحاب عريق، وكيل المديرية، ومحمد فتحي، مدير عام إدارة التعليم العام، ومحمد عبدالفتاح، مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية .

أكد قبيصي، ضرورة انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس، وتطبيق كافة اللوائح والقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للعمل بمدارس الفيوم.

ووجه وكيل الوزارة عددا من التعليمات والمهام لمديري المدارس الابتدائية على مستوى المحافظة ، منها:

ضرورة الانضباط في الحضور والإنصراف في المواعيد المحددة للعمل بالمدارس، وضبط دفاتر حضور وانصراف جميع العاملين بالمدرسة.

التدريب على استخدام أدوات الصحة والسلامة المهنية بالمدرسة.

إطلاق مبادرة كن إيجابيا، من خلال إعداد أنشطة إيجابية يومية فى المدرسة، وممارسة السلوك الإيجابي بالمدرسة.

تكليف مسئولى اللامركزية بالإدارة التعليمية بملء طفايات الحريق.

سور المدرسة : إزالة العبارات المسيئة من على اسوار المدارس من الخارج ، وكتابة عبارات وطنية وأخلاقية

مدخل باب المدرسة : تواجد أمن المدرسة فى مدخل باب المدرسة طوال ساعات اليوم الدراسي

علم مصر : رفع علم جمهورية مصر العربية فى مكان ظاهر فى مدخل المدرسة وفي أعلى المبني المدرسي

طابور الصباح : التأكيد على حضور جميع المعلمين والطلاب وإدارة المدرسة طابور الصباح وتحية العلم، وأن الهدف من طابور الصباح هو إنضباط اليوم الدراسي منذ بدايته.

الإذاعة المدرسة : يجب أن تكون الإذاعة المدرسية شاملة ومفيدة لجميع التلاميذ ، وأن تحتوى على جميع الفقرات الأساسية بالإضافة إلى بث روح الولاء والانتماء للوطن من خلال الإذاعة المدرسية سواء كلمة أو نشيد وطنى، وتنظيم مسابقة فى الإذاعة المدرسية عن القيم التربوية (الصدق والعدل والمساواة والتسامح والأمانة والتعاون) .

تفعيل الإشراف اليومي للمعلمين، سواء فى الفناء أو الفصول الدراسية أثناء اليوم الدراسي.

نظافة المدرسة والفصول الدراسية ودورات المياه .

التنبيه على النظافة الشخصية والنظافة العامة بالمدرسة.

الصفحة الإعلامية للمدرسة مسئول عنها مدير المدرسة مسئولية كاملة ، ويشرف عليها المسئول الإعلامي بالمدرسة.

حصر اعداد للتلاميذ الضعاف فى القراءة والكتابة ، من خلال إملاء التلاميذ قطعة لغة عربية ، وتقييم التلاميذ بالدرجات ، ( تقييم قبلي)، وإعداد برنامج علاجي للقراءة والكتابة بالمدرسة (تقييم بعدي) ، والمقارنة بين التقييم القبلي والبعدي.

التواصل المباشر والفوري مع مدير عام الإدارة التعليمية ، في حالة حدوث أي مشكلة أثناء اليوم الدراسي.

تحديد وقت لزيارة أولياء الأمور إلى المدرسة، ومعاملة أولياء الأمور معاملة حسنة طيبة،كريمة تليق بالمستوى العلمي والأدبي بالتربية والتعليم والمعلمين .

تفعيل مجموعات الدعم المدرسي.

متابعة التقييمات والأداءات والواجبات المنزلية .

وأكدت ريحاب عريق، وكيل المديرية تفعيل مجالس الأمناء والأباء والمعلمين، والتعاون مع المشاركة المجتمعية لحل كافة العقبات والمشكلات بالمدرسة، وعلاج مشكلة التسرب من التعليم، وكذلك مشكلة غياب بعض التلاميذ من المدرسة، والتأكيد على تطبيق برامج علاجية للتلاميذ الضعاف.

وأشارت إلى ضرورة التعاون بين مدير المدرسة وجميع العاملين بالمدرسة، من أجل تطوير العملية التعليمية بالمدارس، مؤكدة وجود نماذج متميزة بالمدارس على مستوى المحافظة .

وأكد محمد فتحي، على المتابعة الفنية اليومية المستمرة لمدير المدرسة للفصول الدراسية، وعدم التعديل فى كثافة الفصول الدراسية ، وحصر الديسكات الزيادة بالمدرسة وتجميع الرواكد الخشبية ، ومتابعة دفاتر التحضير للمعلمين بصفة مستمرة.

في نهاية الإجتماع، أشار وكيل الوزارة إلى أنه سيتم عقد عدد من الاجتماعات الدورية والمستمرة مع مديري المدارس ، للوقوف على أى مشكلات أو عقبات ووضع حلول فورية لها، من أجل انضباط وانتظام وتطوير العملية التعليمية بمدارس مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

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