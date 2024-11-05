بالصور.. الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري بدوري الكرة النسائية

واصل فريق الأهلي لكرة القدم للسيدات، اليوم الثلاثاء، تدريباته في إطار استعدادات الفريق لمباريات الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.

يواجه الاهلي، الاتحاد السكندري في مباراة تجمعهم يوم الجمعة المقبل ، خلال الجولة السادسة من عمر الدوري، على ملعب الأهلي بالتجمع في تمام الساعة الثانية ونصف.

يتصدر النادي الأهلي لكرة القدم النسائية حتى الآن ترتيب جدول الدوري الممتاز للسيدات بعد فوزه في مباراته الأخيرة أمام فريق اتحاد بسيون بفارق ١٥ نقطة .

كانت الجولة الخامسة لدوري الكرة النسائية قد شهدت ٧ مباريات أبرزها مباريات الأهلي والزمالك ، وحقق نادي الأهلي الفوز بثمانية أهداف دون رد على اتحاد بسيون.

أحرزت أهداف الأهلي حبيبة عصام و منه طارق و ميا داردن، حبيبة عمر، لولو نصر، نادين غازي.





IMG_1242

IMG_1241

IMG_1240

IMG_1239