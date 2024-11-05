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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بالصور.. الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري بدوري الكرة النسائية

فريق الاهلي
فريق الاهلي
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واصل فريق الأهلي لكرة القدم للسيدات، اليوم الثلاثاء، تدريباته في إطار استعدادات الفريق لمباريات الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.

يواجه الاهلي، الاتحاد السكندري في مباراة تجمعهم يوم الجمعة المقبل ، خلال الجولة السادسة من عمر الدوري، على ملعب الأهلي بالتجمع في تمام الساعة الثانية ونصف.

يتصدر النادي الأهلي لكرة القدم النسائية حتى الآن ترتيب جدول الدوري الممتاز للسيدات بعد فوزه في مباراته الأخيرة أمام فريق اتحاد بسيون بفارق ١٥ نقطة .

كانت الجولة الخامسة لدوري الكرة النسائية  قد شهدت   ٧ مباريات أبرزها مباريات الأهلي والزمالك ، وحقق  نادي الأهلي الفوز بثمانية أهداف دون رد  على اتحاد بسيون.

أحرزت أهداف الأهلي حبيبة عصام و منه طارق و ميا داردن، حبيبة عمر، لولو نصر، نادين غازي.


 

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الأهلى كرة القدم النسائية