بالصور.. المصري يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الجونة

واصل فريق المصري البوسعيدي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تدريباته بقيادة الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق، وذلك استعدادًا لمنافسات الجولة الثانية ب‏الدوري الممتاز.

وأدى الفريق، فقرات المران كاملة والتي اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة، كما عقد علي ماهر محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات للحديث حول كافة الجوانب الفنية والخططية.

ومن المقرر، أن يلتقي الفريق المصري مع فريق الجونة يوم السبت المقبل الموافق 9 نوفمبر، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري نايل.

وكان قد فاز المصري في مباراته أمام طلائع الجيش يوم الأربعاء الماضي، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الممتاز لكرة القدم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

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