الانتخابات الأمريكية 2024.. استمرار التصويت في جورجيا رغم تهديدات كاذبة بوجود قنابل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن السلطات في ولاية جورجيا الأمريكية أكدت استمرار عمليات التصويت في بعض مراكز الاقتراع بعد تهديدات كاذبة بوجود قنابل.

وكان إعلام أجنبي أفاد اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الأمريكية أوقفت أحد موظفي الانتخابات في ولاية جورجيا بتهمة إرسال تهديدات بوجود قنبلة في مركز انتخابي، إضافة إلى تهديدات أخرى طالت موظفين يعملون في مكاتب الاقتراع.

وبحسب المدعين الفيدراليين، يُزعم أن نيكولاس ويمبيش، البالغ من العمر 25 عامًا، قام بصياغة الرسالة لتبدو وكأنها من ناخب من الولاية، محذرًا من تنفيذ هجوم خلال فترة التصويت.

ويمبيش، وهو أحد العاملين في مكتب انتخابات جورجيا، بعث برسالة تهديد مباشرة إلى مشرف الانتخابات في المقاطعة، زاعمًا أن هذا الأخير متورط في "تزوير الانتخابات".

جاءت الرسالة محملة بتهديدات تهدف إلى تخويف العاملين في الانتخابات، ووردت فيها عبارات تحذر من "عواقب عنيفة لأي محاولات للتلاعب الانتخابي".

الرسالة اختُتمت بتحذير يزعم أن هناك قنبلة زرعت في المركز الانتخابي.

وجهت إلى ويمبيش تهما متعددة، منها توجيه تهديد بقنبلة، وتهديدات تعرقل سير عملية التصويت، وإرسال رسائل تهديدية عبر البريد.

وتُعد ولاية جورجيا من الولايات المحورية التي تتركز فيها الأنظار بسبب المنافسة الشديدة، مما يضاعف أهمية إجراءات الأمن فيها خلال الموسم الانتخابي.