محافظ القاهرة يستعرض تجربة القضاء على المناطق العشوائية

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الجلسة التشاركية التي عقدت اليوم ضمن فاعليات اليوم الثاني للمنتدى الحضري العالمي تحت عنوان :الاحتفال بمبادرة إحياء الفراغ العام من اجل التأثير في المنتدى الحضري العالمي" بحضور م. خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعدد من عُمد مدن بعض الدول المشاركة بالمنتدى، حيث تم مناقشة الفراغات التي تم تنفيذها بالأسمرات وأهمية الفراغات العامة للمواطنين ودورها الاجتماعي والاقتصادي كما تم مناقشة الاستفادة من خبرات المدن المختلفة فيما بينها.

واستعرض محافظ القاهرة خلال الجلسة تجربة المحافظة في القضاء على المناطق العشوائية بالقاهرة وجهود الدولة المصرية فى التخلص من المناطق العشوائية وتطويرها ونقل القاطنين يها إلى وحدات سكنية حضارية ومؤثثة بالكامل، وإعادة استخدام الأراضى فى خلق مسطحات خضراء.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة قامت بعمل فراغات عامة في بعض المناطق مثل الجبخانة بمصر القديمة، والأسمرات بهدف عمل مساحات لقاطنى تلك المناطق لممارسة أنشطة مفيدة لإحداث أثر مستدام يسهم فى خلق حياة ثقافية، واجتماعية، وترفيهية بالمكان، مع مراعاة معايير الأمن والسلامة .