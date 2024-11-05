اقرأ غدا في "البوابة"| أشرس انتخابات في تاريخ أمريكا.. من يفوز في التصويت.. هاريس أم ترامب؟

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 6 نوفمبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

إسرائيل تقصف حيًا بأكمله جنوب لبنان

.. وحزب الله يستهدف تجمعًا لقوات إسرائيلية

استشهاد 33 فلسطينيًا في غارات جوية على عدة مناطق بغزة

الأونروا تدين تل أبيب: منعت دخول شاحنات المساعدات إلى غزة

أمريكا: قلقون من عنف المستوطنين في الضفة الغربية

الشارع الأمريكي في حالة ترقب.. اقتحام الكابيتول يلقي بظلاله على انتخابات 2024

جيش الاحتلال يوافق على أوامر تجنيد جديدة لـ7 آلاف متشدد