اقرأ غدا في "البوابة"| أشرس انتخابات في تاريخ أمريكا.. من يفوز في التصويت.. هاريس أم ترامب؟

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 6 نوفمبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
إسرائيل تقصف حيًا بأكمله جنوب لبنان
.. وحزب الله يستهدف تجمعًا لقوات إسرائيلية
استشهاد 33 فلسطينيًا في غارات جوية على عدة مناطق بغزة
الأونروا تدين تل أبيب: منعت دخول شاحنات المساعدات إلى غزة
أمريكا: قلقون من عنف المستوطنين في الضفة الغربية
الشارع الأمريكي في حالة ترقب.. اقتحام الكابيتول يلقي بظلاله على انتخابات 2024
جيش الاحتلال يوافق على أوامر تجنيد جديدة لـ7 آلاف متشدد