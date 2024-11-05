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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة"| أشرس انتخابات في تاريخ أمريكا.. من يفوز في التصويت.. هاريس أم ترامب؟

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 6 نوفمبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

إسرائيل تقصف حيًا بأكمله جنوب لبنان
.. وحزب الله يستهدف تجمعًا لقوات إسرائيلية
استشهاد 33 فلسطينيًا في غارات جوية على عدة مناطق بغزة
الأونروا تدين تل أبيب: منعت دخول شاحنات المساعدات إلى غزة
أمريكا: قلقون من عنف المستوطنين في الضفة الغربية
الشارع الأمريكي في حالة ترقب.. اقتحام الكابيتول يلقي بظلاله على انتخابات 2024 
جيش الاحتلال يوافق على أوامر تجنيد جديدة لـ7 آلاف متشدد

أمريكا هاريس ترامب إسرائيل لبنان غزة الأونروا الضفة الغربية