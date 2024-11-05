محمد صلاح يعود لحسابات برشلونة مجددًا

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن عودة نادي برشلونة الإسباني للاهتمام بضم النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، وذلك في ظل اقتراب نهاية عقده مع الريدز.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، ولم تشهد الأيام الماضية أي بوادر عن عقد جلسات من مسؤولي العريق البريطاني مع الفرعون المصري لتجديد عقده.

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، يسعى لفتح خط اتصال جديد مع صلاح، بهدف ضمه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد أن فشل في ضمه سابقًا.

محمد صلاح هدفًا لـ برشلونة منذ عام 2021

وأشار التقرير إلى أن لابورتا حاول التعاقد مع صلاح منذ توليه رئاسة برشلونة في عام 2021، ولكن الصفقة لم تكلل بالنجاح.

ويواجه برشلونة منافسة شرسة على ضم محمد صلاح، حيث يسعى أكثر من ناد للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة وأنه حينها يصبح لاعبًا حرًا، ما يسمح للأندية بالتعاقد معه بشكل مجاني.

ويدخل برشلونة في صراع مع باريس سان جيرمان الفرنسي بجانب أندية الدوري السعودي، للظفر بخدمات محمد صلاح

أرقام محمد صلاح هذا الموسم

وشارك محمد صلاح في 15 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، وتمكن من تسجيل 9 أهداف وصناعة 7 آخرين.