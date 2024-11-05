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الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الانتهاء من لوحات الحصر والاستدلال المحدثة لمركز ومدينة إبشواي

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
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وقع هاني رجب، رئيس مركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، لوحات الحصر والاستدلال المحدثة لمركز ومدينة ابشواي .

جاء ذلك فى إطار المشروع القومي لإعداد خرائط الحصر والاستدلال المحدثة لكافة التجمعات العمرانية على مستوى الجمهورية، وفى ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومحافظة الفيوم، وذلك بتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بمتابعة أعمال المراكز والمدن وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .


حضر التوقيع كل من أحمد علي عبد الونيس، نائب رئيس المركز، والمهندس مجدي ربيع يوسف، رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بهيئة التخطيط العمراني، ونسرين محمد شحات، سكرتير عام المركز والمهندس محمد عبد الرحمن محمد، المركز الإقليمي لشمال الصعيد بهيئة التخطيط العمراني، والمهندس سامح مجدي، مدير الإدارة الهندسية بابشواي وأحمد محمود، مدير العلاقات العامة والإعلام مدير المكتب الفني ورؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز ابشواي، ومسئولي القسم الفني بالوحدات ومندوبي الإدارة الزراعية وقسم حماية الأراضي بمركز ابشواي .

 

تم توقيع لوحات الحصر والاستدلال لكافة التجمعات العمرانية على مستوى الوحدات المحلية بالمركز والمدينة.

 

وتعد لوحات الحصر والاستدلال المحدثة من خلال الصورة الفضائية مجهودا مشتركا بين محافظة الفيوم والهيئة العامة للتخطيط العمراني إستمر على مدار عدة أشهر لضبط منظومة البيانات المكانية وتم رصد وتوثيق الحصر العمراني لكامل التجمعات العمرانية، والتي هدفت في المقام الأول إلى الاستدلال على التجمعات العمرانية الواردة ببيان التنمية المحلية 2018 وضمن التقسيم الإداري للمحافظة ليتم إعداد حيز عمراني لها . 

 

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الفيوم رئيس المركز توقيع لوحات لوحات الحصر الحصر والأستدلال