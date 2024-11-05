الانتخابات الأمريكية 2024.. تكثيف أمني بمحيط البيت الأبيض ومنزل هاريس

قال مهران عيسى، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من ولاية فلوريدا: “إنه منذ 3 ساعات ونصف، نتابع تدفق المواطنين الأمريكيين إلى مراكز الاقتراع المنتشرة في كافة أنحاء ولاية فلوريدا”.

وأضاف “عيسى” خلال رسالة على الهواء: “على الأقل في المركز الانتخابي الذي أقف أمامه الآن، فأن الإقبال ضعيف منذ ساعات الصباح، لكن معظم الفئات التي جاءت منذ ساعات الصباح الباكر، هم من كبار السن والمتقاعدين، مما يشي بأنه ربما تشهد الساعات المقبلة حضور أكبر لشريحة الشباب، خاصة أنه ما زلنا في ساعات الصباح الباكر وكثير من الأمريكيين في وظائفهم وأعمالهم”.

وتابع مراسل قناة القاهرة الإخبارية من ولاية فلوريدا: “أتوقع بعد ساعات الظهر أن تزيد عملية الإقبال على مراكز الاقتراع، وجرى تكثيف أمني بمحيط البيت الأبيض ومنزل هاريس”.

وأوضح أنه تم رصد عدد من التصريحات المقلقة من ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة، أبرزها من أحد المتحدثين باسم حملة ترامب في مدينة بالم بيتش، ورد فيها أنه في حال تم التأخير عن إعلان النتائج الأولوية، بعد 3 ساعات من انتهاء عملية التصويت، قد يعطيهم ذلك مؤشراً على أن هناك عبثا في نتائج الانتخابات، وهو تصريح مقلق لا سيما وأنه يشكك في نتائج الانتخابات قبل انتهاء عملية التصويت من الأساس.