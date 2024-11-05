الانتخابات الأمريكية 2024.. تصدر النساء المشهد الانتخابي مؤشر جيد لهاريس

قال باولو فون شيراك، رئيس مركز الدراسات السياسية العالمية بواشنطن، إنه سعيد لأنه يرى أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية تسير بشكل سلمي، خاصة أن الولايات المتحدة دولة بها العديد من الاختلافات والتنوع.

وأضاف “شيراك” خلال لقاء مع الإعلامية جيهان منصور، في قناة القاهرة الإخبارية، أنه يبدو أنه من أقبل على التصويت المبكر معظمهم من النساء، وهذا مؤشر جيد لكامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي، لا سيما، وأنه يبدو أن معظم النساء سيصوتون لها، موضحاً هذا لا يعني أنه سوف تفوز بالانتخابات، خاصة أن دونالد ترامب المرشح الجمهوري، نجح في الحصول على دعم العديد من المؤسسات التي كانت لا تدعمه من قبل لاسيما مجموعات اللاتينيين ومجموعات من الطبقة العاملة.

وتابع رئيس مركز الدراسات السياسية العالمية بواشنطن: “أنه في ظل الوضع الحالي ليس لدي فكرة عما سيحدث في نهاية الانتخابات، وما هي النتيجة خاصة في الولايات المتأرجحة”.

وزاد: “أعتقد أن الفائز سيفوز بفارق ضئيل للغاية، إذ أنه في عام 2020 فاز جو بايدن بفارق ضئيل للغاية، وحدث ذلك في 2016 عندما فاز ترامب بعدد ضئيل جداً في الأصوات، وأعتقد أننا يمكن أن نتنبأ بشيء مشابه لهذا العام”.