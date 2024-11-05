بمشاركة الأهلي.. فيفا يكشف تفاصيل مثيرة عن نظام كأس العالم للأندية 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل مثيرة حول نظام وطريقة تنظيم بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي يشارك فيها الأهلي، بطل مصر وقارة أفريقيا.

ونشر “فيفا” عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” (منصة إكس)، قواعد بطولة كأس العالم للأندية 2025.

قواعد كأس العالم للأندية 2025

وشملت قواعد كأس العالم للأندية، التي أعلنها “فيفا”، ما يلي:

الوصول المبكر: يجب على جميع الأندية المشاركة الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، البلد المستضيف للبطولة، قبل ثلاثة أيام على الأقل من خوض أول مباراة لها في البطولة.

فترة انتقالات محددة: حدد الاتحاد الدولي الفترة المسموح بها للانتقالات بين الأندية المشاركة في البطولة، والتي تمتد من 1 إلى 10 يونيو 2025، على أن تكون مسؤولية تنفيذها تقع على عاتق الاتحادات القارية.

غرامات مالية: فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم، غرامة مالية كبيرة قدرها 540 ألف دولار على أي نادٍ يقرر الانسحاب من البطولة بعد الموعد النهائي للتسجيل.

قوائم اللاعبين: يُسمح لكل فريق باصطحاب 35 لاعبًا إلى البطولة، ولكن يُسمح بتسجيل 26 لاعبًا فقط في قائمة المباراة الواحدة.

كما شدد الفيفا على عدم السماح لأي لاعب باللعب لأكثر من نادٍ واحد خلال البطولة.

كأس العالم للأندية 2025

التعزيزات: أتاح «فيفا» للأندية إمكانية إضافة لاعب جديد إلى قائمة الفريق في حالة إصابة أو رحيل أحد اللاعبين المسجلين، بشرط ألا يتجاوز عدد اللاعبين المعززين لاعبين اثنين لكل فريق خلال البطولة.

مباريات خروج المغلوب: ستكون مباريات الأدوار الإقصائية في البطولة بنظام مباراة واحدة، على أن تقام على ملاعب محايدة.

الجوائز: سيتم منح جائزة لأفضل لاعب في البطولة، بالإضافة إلى جائزة للعب النظيف.

نظام البطولة: سيكون نظام البطولة الجديد مشابهًا لنظام كأس العالم، حيث سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعات، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية.

دور الـ16: سيتم تحديد مواجهات دور الـ 16 وفقًا لترتيب الفرق في المجموعات، بحيث يلتقي الأول مع الثاني من المجموعات المختلفة.

المراقبة والعدالة: أكد «فيفا» على ضرورة أن تشرك جميع الأندية أقوى تشكيلة ممكنة في جميع المباريات، وسيتم مراقبة عدد دقائق مشاركة اللاعبين لضمان التزام الأندية بهذه القاعدة.

الأهلي يستعد لمونديال الأندية

مع الإعلان عن هذه القواعد الجديدة، يبدأ الأهلي في التحضير المكثف للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق إنجاز تاريخي والتألق على المستوى العالمي، في أول مشاركة له في مونديال الأندية بنظامها الجديد.