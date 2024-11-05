رئيس جامعة المنوفية يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومعهد الأورام

شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومعهد الأورام بجامعة المنوفية ، يهدف إلي تقديم خدمة متميزة و بجودة عالية من منظور علمي متطور لمرضى الأورام بالمحافظة والمحافظات المجاورة وتحسين أداء الخدمات الصحية المقدمة لهم ، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث العلمي ، والتشغيل وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين .

وقد وقع البروتوكول الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور حسام الفل القائم بعمل عميد معهد الأورام ، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إكرامي جمال أمين عام الجامعة والدكتورة سوزان الحسنين وكيل معهد الأورام، والدكتور محمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور احمد صبري نائب المدير التنفيذي ،والمستشار عمر تركي المستشار القانوني لرئيس الجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، أن بنود البروتوكول الموقع تنص على توفير القوي البشرية اللازمة للتشغيل من مختلف التخصصات الطبية وتقديم التدريب والتعليم الطبي المستمر للعاملين بالمعهد و مقدمي الخدمة الصحية ، بما يضمن تقديم الخدمات المتميزة للمرضي ورفع مستوي الأداء، وتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي وعلاج العاملين بالجامعة ، موضحا أن البروتوكول نص أيضا علي أن يتبادل الطرفان جميع الخدمات اللوجستية بينهما طبقا لإمكانيات وقدرات كلا منهما للإستفادة الكاملة من تلك القدرات لتعزيز كلا منهما للآخر لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لجامعة المنوفية وتحقيق أهداف خطة مصر ٢٠٣٠

وأشار “ القاصد ” إلى أنه في مجال التعاون العلمي والبحثي نص البروتوكول على أن يقوم الطرفين بتيسير إجراءات تسجيل وعمل رسائل طلاب الماجستير والدكتوراة والأبحاث العلمية.

كما اكد القاصد على ان الجودة يجب ان تكون اسلوب حياه في العمل بالجامعة والمستشفيات الجامعية مشيرا إلي ضرورة وضع خطة متكاملة للتطوير و تقديم الدعم الدائم للمتميزين ،ووضع أنظمة جيدة لتقليل الأخطاء وإعطاء فرصه للمبدعين من خلال منظومةواضحة ،مشيرا إلي ان في مصر تسير على خطى ثابتة ونواكب ما يحدث من تطور في تقديم الخدمة الصحية في العالم .

وأشار رئيس الجامعة إلي أن المستشفيات الجامعية تقدم نحو ٧٠% من الخدمات الصحية المقدمة للمرضى خاصة الخدمات الصحية المتقدمة والدقيقة، مؤكدا على أن المستشفيات الجامعية تسعى للحصول علي الاعتماد ،استعدادا لدخولها منظومة التأمين الصحي الشامل لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.