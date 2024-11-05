"أهمية التحول الرقمي" ندوة بكلية الألسن بجامعة الفيوم

شهدت الدكتورة نجلاء سعد، القائم بأعمال عميد كلية الألسن، بجامعة الفيوم، ندوة حول أهمية التحول الرقمي والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بحضور الدكتور محمد عبدالرحمن، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية وآمال عبد التواب، مدير إدارة الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، حاضرت خلال الندوة تسنيم محمد، المعيدة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك اليوم الثلاثاء بالكلية .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع التعليم والطلاب .

أوضحت الدكتور نجلاء سعد، أن كلية الألسن تحرص على عقد هذه الندوات التي تسهم في تثقيف الطلاب والارتقاء بمستواهم الفكري في جميع المجالات.

وأشارت إلى أن الندوة تأتي في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتهدف لمواكبة التطورات الراهنة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وتحدثت تسنيم محمد، حول مفهوم التحول الرقمي وأهدافه وأهميته في مجال التعليم وسوق العمل، وأشارت إلى أن التحول الرقمي يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور بشكل أسرع وأكثر فاعلية، ويعمل على تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية في الأداء الحكومي وتقليص فرص الفساد من خلال الرقابة الإلكترونية .

وأوضحت أن الاتجاه نحو الرقمنة يقلل التكاليف في أنظمة ومؤسسات العمل ويزيد من كفاءة تلك المؤسسات، ويمكن من اتخاذ القرارات بشكل أكثر دقة.

وعرضت لأبرز تحديات التحول الرقمي والتي تتمثل في عدم توفر البنية التحتية المناسبة وضعف مستوى الوعي بكيفية استخدام التطبيقات الرقمية والحفاظ على سرية البيانات، واستعرضت لأهم المبادرات الحكومية في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وفي نهاية الندوة استمعت تسنيم محمد لتساؤولات الطلاب وقامت بالرد عليها.

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